Minaccia la madre con un coltello da cucina, il giudice dispone l'allontanamento dalla casa

Aveva minacciato la madre con un coltello da cucina per farsi consegnare del denaro per l’acquisto di droga così il giudice ha emesso un’ordinanza con la quale ha disposto per un 19enne di Minturno l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore ai 100 metri dai luoghi frequentati dai genitori.

Sono stati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia ad eseguire il provvedimento del magistrato del Tribunale di Cassino a carico del ragazzo che nelle scorse settimane era stato denunciato per minacce aggravate e tentata estorsione nei confronti della madre.