Scauri, ubriaco si ferma con l’auto in mezzo alla strada, panico sulla variante Appia

In stato di ebbrezza alcolica si è fermato al centro della strada creando il panico sulla variante Appia: questo quanto accaduto nella giornata di ieri, sabato 18 gennaio, a Scauri di Minturno dove l’automobilista, che ha rifiutato gli accertamenti da parte dei carabinieri, è stato denunciato.

La persona alla guida dell’auto, infatti, al momento del controllo da parte dei militari del locale Norm, Sezione Radiombile, si trovava ferma al centro della carreggiata sulla Variante Appia, creando pericolo per sé stesso oltre che per gli altri automobilisti.

Una volta posta la vettura in sicurezza, i carabinieri hanno rilevato che il guidatore era in evidente stato di ebrezza alcolica. Durante le verifiche ha rifiutato di farsi sottoporre ai dovuti prelievi sanitari per l’accertamento dello stato di ebrezza; per questo per lui è scattata la denuncia.