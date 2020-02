Incendio nella notte a Scauri: un’auto completamente distrutta dalle fiamme

Un incendio ha tenuto impegnati nella notte i vigili del fuoco a Scauri. A fuoco una vettura che era parcheggiata davanti ad un ristorante. L’allarme è scattato poco prima dell’1 con una chiamata al 115 che segnalava il rogo divampato in via Bisegna, nella frazione di Minturno.

Appena giunti sul posto i vigili del fuoco hanno trovato la vettura completamente avvolta dalle fiamme. Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento che hanno permesso di evitare che l’incendio si propagasse anche all’adiacente locale.

Subito dopo i vigili del fuoco con i carabinieri hanno effettuato un primo controllo della zona alla ricerca di elementi che possano essere utili a stabilire le cause del rogo su cui sono ancora in corso accertamenti. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte.

