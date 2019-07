Minturno, interventi di recupero dispersioni idriche: senza acqua la frazione di Scauri

Resteranno senza acqua i cittadini della frazione di Scauri di Minturno nella giornata di giovedì 1 agosto. La comunicazione da parte di Acqualatina che ha annunciato lavori nell’ambito del progetto di recupero delle dispersioni idriche. Si tratta, viene spiegato, di “un intervento urgente per la connessione con la rete esistente della nuova rete a servizio della località di Scauri”.

L’intervento permetterà di allacciare le utenze di Scauri sulla nuova condotta e abbandonare progressivamente la rete esistente.

I lavori, spiega ancora la società devono essere “condotti con urgenza e improrogabilmente nella giornata di giovedì 1 agosto” per diverse ragioni: le elevate dimensioni dello scavo eseguito preventivamente (con le problematiche di sicurezza che ne conseguono, anche in termini di stabilità dei fronti di scavo), e la necessità di ripristinare il traffico nella zona in questione (prossima al litorale e dunque intensamente frequentata)”.

L’interruzione idrica è prevista dalle 09 alle 17. Sarà disponibile un servizio sostitutivo con autobotti presso:

- piazza Mercato

- via Balbo (davanti Chiesa S.Albina)

“Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisto” conclude la società.