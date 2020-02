Minturno: controlli nell’attività commerciale, titolare nasconde marijuana sotto il bancone

Nel corso di una serie di controlli all’interno della sua attività commerciale i carabinieri hanno rinvenuto alcuni grammi di droga: nei guai un 30enne a Scauri di Minturno. Il giovane è stato denunciato dai militari della Sezione Radiomobile per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, titolare dell’attività, è stato trovato in possesso di 4 grammi di marijuana suddivisi in bustine nascosti sotto il bancone. Rinvenuto anche un bilancino di precisione; negativa, invece, la successiva perquisizione domiciliare eseguita nella sua abitazione.

Segnalati due minorenni

Nello stesso contesto sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti due minorenni che erano presenti all’interno dell’attività e trovati in possesso complessivamente di 3 grammi sempre di marijuana.