Scauri: 19enne minaccia la madre con un coltello: pretende i soldi per la droga

Con un coltello ha minacciato la madre per avere i soldi per la droga: un 19enne è stato denunciato a Scauri, frazione di Minturno. I fatti sono accaduti nel corso della notte appena trascorsa e provvidenziale si è rivelato l’intervento dei carabinieri per riportare il giovane alla calma.

Secondo quanto accertato dai militari, proprio durante la scorsa notte, il giovane si è scagliato contro la madre minacciandola con un coltello da cucina, pretendendo il denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Solo l’immediato intervento dei militari lo ha fatto desistere dai suoi propositi; per lui è scattata la denuncia per minacce aggravate e tentata estorsione.