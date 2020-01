Fermato dai carabinieri, controllato e trovato con mezzo etto di cocaina: arrestato

Un uomo di 43 anni di Minturno è stato arrestato dai carabinieri nel casertano dopo essere stato trovato in possesso di mezzo etto di cocaina. L’uomo è finito nella rete dei controlli che i militari della Stazione di Baia Domizia stavano effettuando nel territorio di Sessa Aurunca.

I carabinieri, come riporta CasertaNews, all’altezza del chilometro 2+300 della Domiziana hanno fermato per un controllo l’auto condotta da una 38enne di Santi Cosma e Damiano su cui il 43enne viaggiava come passeggero. Notato l’atteggiamento sospetto mostrato dai due, i carabinieri hanno deciso di procedere con gli accertamenti. Nel corso di perquisizioni personale e veicolare, l’uomo è stato così trovato in possesso di involucro in cellophane contenente i 50 grammi di cocaina.

Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro mentre il 43enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; è stato poi trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.