Trovato con hashish e marijuana appena sceso dal treno alla stazione di Minturno: denunciato

Blitz della polizia alla stazione ferroviaria di Scauri Minturno contro l'attività di spaccio. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia hanno controllato un uomo di 35 anni, A.B., pregiudicato, e lo hanno trovato in possesso di stupefacente.

L'uomo, perquisito, è stato trovato con hashish e marijuana già pronta per essere venduta, suddivisa in 21 involucri termosaldati, per circa 13 grammi complessivi. La droga era nascosta all'interno di un borsone tra gli indumenti personali. L'uomo è stato fermato dai poliziotto appena sceso alla stazione di Minturno da un treno regionale proveniente da Napoli. Il 35enne è stato denunciato alla Procura di Cassino per detenzione ai fini di spaccio.