Minturno fortunata al Superenalotto: vinti oltre 20mila euro grazie ad un 5

Provincia pontina ancora una volta baciata dalla dea bendata: un 5 è stato centrato nell’ultima estrazione del Superenalotto di ieri, giovedì 8 agosto.

Come riferisce Agipronews, l’ultimo concorso ha portato fortuna ad un giocatore di Minturno che ha indovinato la combinazione dei cinque numeri portandosi a casa più di 20mila euro. La schedina è stata convalidata in via Principe di Piemonte 56. Si tratta della quarta vittoria quest’estate nella provincia pontina al Superenaltto: la fortuna ha fatto tappa già a Latina, Sabaudia ed Aprilia.

Altri due giocatori nel Lazio, e nello specifico tra Roma e provincia, hanno sfiorato il jackopot ieri centrando il 5.

Intanto il Jackpot è salito a 207,5 milioni, premio più alto nella storia del gioco e più alto al mondo. L’ultimo avvistamento risale a più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre nel Lazio il jackpot manca dal 2012 quando furono realizzati ben due 6, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.