Minturno, dirigente scolastica trasferita d'ufficio: direttore regionale a processo

Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio rinviato a giudizio per aver tentato di far trasferire in ogni modo la dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Marco Emilio Scauro di Minturno. E' la notizia riportata da Caserta News che riguarda appunto la dirigente scolastica in servizio a Minturno Maria Rosaria Graziano, di Caserta.

Secondo la ricostruzione della vicenda, iniziata nel 2017, alla dirigente era stato intimato di chiedere il trasferimento presentando una domanda di mobilità volontaria. Poiché la donna aveva però rifiutato l'ipotesi ritenendo illegittimo l'operato del direttore, quest'ultimo, con un provvedimento del 31 agosto 2017, disposte un trasferimento d'ufficio della Graziano in un'altra sede. Il provvedimento però era stato subito impugnato dalla dirigente con un ricorso presso il tribunale di Cassino - sezione Lavoro. Il giudice, ad aprile scorso, ha accolto il ricorso e dichiarato illegittimo il decreto ordinando di ripristinare l'incarico nella sua precedente sede di Minturno. La sentenza però non è stata mai eseguita nonostante una diffida. Nella vicenda giudiziaria il direttore generale dell’Ufficio Scolastico è stato rinviato a giudizio.