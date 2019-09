Minturno, truffa online per una Vespa 50 mai consegnata: denunciata una coppia

Due denunce sono scattate a Minturno per una truffa informatica. Al termine di un'attività di indagine, i carabiieri della stazione locale hanno identificato una coppia, una donna di 41 anni e un uomo di 50, come responsabile di un raggiro ai danni di un ragazzo del posto.

In particolare i due, attraverso una inserzione su un sito internet, hanno indotto un 25enne ad accreditare su una carta prepagata la somma di 300 euro come corrispettivo per l'acquisto di motocoltivatore e di una Vespa 50 Special. La merce però non è stata mai consegnata e il giovane ha perso i propri soldi.