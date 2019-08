Scauri, fermavano auto per la truffa dello specchietto: scoperti e denunciati

Durante la notte hanno fermato due automobili e cercato di farsi consegnare la somma di 70 euro per un presunto danno dello specchietto, in realtà mai avvenuto. E' l'ennesimo episodio di truffa, questa volta accaduto a Scauri di Minturno lungo la via Appia. Dopo la denuncia delle due vittime, un automobilista di 73 anni e uno di 28, sono scattate le indagini dei carabinieri del Norm, che sono riusciti a rintracciare i responsabili.

Si tratta di due uomini di Napoli, di 31 e 32 anni, che cercavano appunto di farsi consegnare il denaro richiesto per i danni allo specchieto di un'auto. I due campani sono stati rintracciati e sottoposti a una perquisizione personale, che ha consentito di rinvenire la somma di 560 euro ritenuta provento delle truffe ai danni di altri ignari automobilisti. Uno dei due è risultato inoltre positivo agli accertamenti etilometrici e gli è stata ritirata la patente di guida con il contestuale sequestro del veicolo. Per entrambi è scattato il foglio di via obbligatorio con divieto di far ritorno nel comune di Minturno per tre anni.