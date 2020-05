Minturno baciata dalla fortuna: vincita da 50mila euro con una giocata al 10eLotto

Provincia di Latina baciata dalla fortuna: un giocatore a Minturno si è portato a casa la somma di 50mila euro grazie ad una giocata al 10eLotto. Stessa sorte anche per un fortunato di Torre Annunziata in provincia di Nappoli. Come riporta l'agenzia di stampa Agimeg, la vincita è stata ottenuta centrando un 9, con l'opzione Oro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Lotto tradizionale ha invece regalato un terno da 14mila euro a Vergiate, in provincia di Varese. Complessivamente il concorso di ieri, 28 maggio, ha regalato premi per 16,7 milioni di euro.