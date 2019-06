Scauri: vìola la sorveglianza speciale, fermato con i genitori cerca di eludere ai controlli

Ha violato la sorveglianza speciale, poi ha cercato di eludere i controlli fornendo un’identità falsa: un giovane di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri a Scauri di Mintunro ieri, 12 giugno,

Il ragazzo, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora, è stato fermato dai carabinieri per un controllo sul lungomare mentre era in auto con i genitori. A quel punto ai militari ha presentato il documento di identità intestato al fratello nel tentativo proprio di eludere i controlli. Un tentativo non andato a buon fine dato che, già noto alle forze dell’ordine, è stato riconosciuto dai carabinieri.

Nel corso dei successivi accertamenti, quindi, è emerso che era sottoposto ad un provvedimento di sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di Francolise, in provincia di Caserta. Arrestato per false dichiarazioni sulla propria identità e violazione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno è stato trattenuto nelle camere di sicurezza di Scauri in attesa del rito direttissimo.