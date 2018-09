Lago di Paola, intesa tra Comune e Parco per il monitoraggio: subito un censimento sugli scarichi

Intesa tra Comune di Sabaudia e Parco Nazionale del Circeo per realizzare una campagna sistematica di monitoraggio e verifica degli scarichi e delle potenziali fonti inquinanti che arrivano al Lago di Paola. L'ultimo allarme che riguarda le acque del lago, marroni e maleodoranti, risale solo ai giorni scorsi. In quel caso le analisi dell'Arpa hanno consentito di accertare che a causare il fenomeno sono state due cause distinte: l'effetto di decomposizione delle alghe a cui si è aggiunta la rottura di un collettore rapidamente riparato. La situazione del Lago di Paola resta quindi molto delicata e ha bisogno di interventi congiunti e coordinati.

Il Parco ed il Comune di Sabaudia hanno quindi individuato diverse azioni da mettere in campo: verifica degli scarichi, verifica di condotte e di depuratori, verifica di sorgenti in zona, dragaggio lago, controllo della proliferazione alghe. Si procederà anche ad un allineamento di tutti i dati disponibili per poi avviare contestualmente più percorsi per raggiungere risultati efficaci. Tra i riferimenti presi ad esempio ci sarà l’esperienza del Lago di Massaciuccoli in Toscana dove sono state realizzate interessanti e positive esperienze pilota ben conosciute sia dal direttore del Parco Paola Cassola che dall’assessore all’Ambiente Ennio Zaottini.

Al di là delle analisi effettuate nei giorni scorsi, sono tuttora in corso altre verifiche in collaborazione con Arpa Lazio e AcquaLatina, per approfondire ulteriormente le cause che hanno determinato i fenomeni riscontrati nel lago. Amministrazione comunale, Ente Parco Nazionale e la proprietà Scalfati hanno stabilito un “road map” delle attività e delle azioni più urgenti; a breve si terranno ulteriori incontri con i tecnici per stabilire le modalità esecutive degli interventi e le azioni di controllo e aggiornamento dei censimento sugli scarichi che verrà avviato già nei prossimi giorni.

Il Presidente dell’Ente Parco Nazionale Gaetano Benedetto ritiene che il percorso avviato sia certamente virtuoso, coerente con le azioni poste in essere dall’Ente, e certamente potrà essere accelerato non appena approvato il Piano del Parco. Il Sindaco Giada Gervasi, ricordando che il Comune aveva già nei mesi scorsi svolto una serie di verifiche puntuali, sottolinea l’importanza di procedere in modo condiviso e coordinato e ritiene che quanto concordato costituisca un passo avanti per l’attuazione di procedure di legalità e tutela dell’ambiente.