La scomparsa di Raffaella De Pasquale, il magistrato aveva 49 anni

Si è spenta nella serata di ieri a Roma Raffaella De Pasquale dopo avere combattuto per un anno contro una malattia che non le ha lasciato scampo.

Il magistrato, 49 anni, aveva prestato a lungo servizio a Latina prima come sostituto procuratore poi come giudice presso il Tribunale del capoluogo pontino. Proprio a Latina si era occupata di indagini delicate, come quella sull'omicidio Pisnoli, quello su concorsopoli mentre a Roma, dove lavorava ormai da qualche anno aveva seguito l'inchiesta su Raffaele Marra, ex braccio destro della sindaca Raggi. La sua scomparsa lascia un grande vuoto tra i colleghi che l’hanno conosciuta e apprezzata per le doti umane e professionali.

La sezione Anm di Latina in particolare con una nota firmata dal presidente Pierpaolo Bortone e dal segretario Valerio De Luca esprime il proprio dolore la sua scomparsa ricordandola come “amica e collega di straordinaria intelligenza e dolcezza. La sua disponibilità e la sua encomiabile dedizione al lavoro – scrivono ancora i magistrati di Latina – verranno ricordate da tutti i colleghi che hanno avuto l’onore e il piacere di lavorare con lei”. Raffaella De pasquale lascia le due sorelle Francesca Romana e Federica.

La camera ardente resterà aperta domani, sabato 3 agosto, dalle 10 alle 13.30 presso l'aula Occorsio del Tribunale di Roma mentre i funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 15, nella chiesa San Pio X, in piazza San Pancrazio 9 a Roma.