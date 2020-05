Mondo del jazz in lutto per la morte di Aldo Bassi, tra i più apprezzati trombettisti italiani

Lutto nel mondo del jazz che piange la morte del trombettista e compositore Aldo Bassi. All’età di 58 anni Aldo Bassi, che da tempo stava male, si è spento nel tardo pomeriggio di ieri, 10 maggio, nella sua casa a Latina.

Nato a Roma il 29 gennaio del 1962 da tempo svolgeva la sua attività nel capoluogo pontino dove la sua arte e il suo talento erano molto apprezzati. Era considerato tra i più apprezzati trombettisti jazz italiani contemporanei e ha collaborato anche in alcune colonne sonore di Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Manuel De Sica e Renato Serio.

I funerali si svolgeranno in forma privata. “Aldo Bassi è un artista immenso, sensibile, pieno di talento e amore. Siamo vicini a lui e alla sua famiglia a tutti quelli che lo amano in questo momento così difficile e doloroso” ha detto di lui il presidente della Commissione Cultura di Latina Fabio D’Achille ricordandolo in un post su Facebook. Cordoglio è stato espresso anche dall’assessore alla Cultura del Comune Silvio di Francia per la scomparsa di Aldo Bassi; “oltre a essere uno dei migliori trombettisti italiani, aveva animato la scena jazzistica di Latina. Un giorno triste per il jazz italiano e per la cultura della città”.

