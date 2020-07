Tragedia in un palazzo a Latina: anziano trovato senza vita in casa

Tragedia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1° luglio a Latina: un anziano è stato trovato privo di vita in casa. Il dramma si è compiuto in un palazzo nella zona del quartiere Nicolosi dove, in via Grassi, sono giunti i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.

Secondo quanto si apprende, dell’anziano da giorni non si avevano notizie; a dare l’allarme oggi pomeriggio sono stati i vicini preoccupati dal comportamento dell’uomo.

Per entrare nell’abitazione hanno dovuto operare i vigili del fuoco; una volta all’interno della casa la drammatica scoperta. Dalle prime informazioni a disposizioni a causare il decesso dell’anziano potrebbe essere stato un malore. Sono comunque in corso accertamenti da parte della polizia.