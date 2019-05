Da giorni i parenti non avevano sue notizie: uomo trovato morto in casa dai vigili del fuoco

Un uomo è stato trovato senza vita nel suo appartamento lungo corso della Repubblica. Da diversi giorni i suoi parenti non erano riusciti ad avere sue notizie, l'uomo infatti non rispondeva alle telefonate. Così questo pomeriggio hanno allertato polizia e vigili del fuoco per riuscire ad entrare nell'abitazione.

I vigili sono riusciti ad entrare da una delle finestre che affacciano su corso della Repubblica e hanno scoperto il corpo senza vita. Sul posto anche la squadra volante e il 118. Le cause potrebbero essere riconducibili a un malore.