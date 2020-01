Investimento mortale sui binari, sospesa la circolazione dei treni sulla Roma-Napoli

Un’altra tragedia sui binari della linea Roma – Napoli, via Formia nella mattinata di oggi, domenica 12 gennaio. Un uomo è stato investito da un treno; pesanti le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria.

Il drammatico investimento è avvenuto nei pressi della stazione di Albanova; come riporta CasertaNews la vittima è un uomo di 39 anni originario del Lazio. A nulla sono serviti i soccorsi prestati dai sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per chiarire quanto accaduto; al momento l’ipotesi del gesto volontario sembra quella più accreditata.

Pesanti, come detto, le conseguenze sulla linea Roma-Napoli, via Formia. Come fanno sapere da Rete Ferroviaria Italiana, dalle 11 circa di questa mattina la circolazione ferroviaria è stata sospesa fra Aversa e Villa Literno. E' stata poi riattivata poi intorno alle 14,30; i convogli hanno registrato ritardi fino a 180 minuti, variazioni e cancellazioni.