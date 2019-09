Morte sul lavoro in via Monti, domani l'autopsia su Luigi Frabotta

Sarà effettuata domani mattina, lunedì 9 settembre, l’autopsia sul corpo di Luigi Frabotta l’imprenditore edile morto dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere di via Monti a Latina dove la sua ditta doveva effettuare un intervento di ristrutturazione.

Ad effettuare gli esami sarà il medico legale Maria Cristina Setacci al quale ieri mattina è stato conferito l’incarico. Il sostituto procuratore Antonio Sgarrella finora ha iscritto nel registro degli indagati tre persone: si tratta del tecnico responsabile dei lavori, del titolare della società che ha fornito e installato il ponteggio mobile dal quale Frabotta è precipitato e il committente dell'intervento di ristrutturazione straordinaria della palazzina vale a dire il legale rappresentante del condominio. Per tutti l’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo. Saranno anche effettuati alcuni accertamenti tecnici per risalire alla dinamica dell’incidente e individuare le violazioni alle leggi sulla sicurezza visto che l’uomo non indossava alcun dispositivo di protezione quando è caduto dal terzo piano facendo un volo di circa nove metri.

Una volta conclusa l’autopsia la salma sarà restituita alla famiglia.