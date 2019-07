Tragedia nel mare di Latina: sub di 19 anni muore durante un’immersione

Tragedia nella serata di ieri, giovedì 18 luglio, nelle acque del mare di Latina dove un giovane sub ha perso la vita durante un’immersione in apnea a Foce Verde.

Da quanto si apprende il ragazzo era uscito con un amico con cui era andato a pesca con un gommone nei pressi di Torre Astura. Proprio l’amico è stato il primo ad allertare i soccorsi. Subito sono giunti i sanitari del 118, ma per il giovane, Lorenzo Igliozzi​ 19 anni compiuti da poco, non c’è stato nulla da fare.

Sconcerto e cordoglio questa mattina tra quanti conoscevano il 19enne noto per la sua passione per la pesca e le immersioni. Già sono tantissimi i messaggi che stanno affollando la sua pagina Facebook. “Ciao fratello di mare”, scrive qualcuno; “Ciao Pesciolino” un altro, mentre è forte il dolore per la scomparsa di un ragazzo così giovane.

Sul posto sono giunti gli uomini della Guardia Costiera di Terracina e di Anzio; sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del decesso del giovane. Sul luogo della tragidia anche vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri.