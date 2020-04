Tragedia a Latina: un 47enne muore mentre corre in via Isonzo

Tragedia in via Isonzo a Latina dove un uomo di 47 anni è morto mentre stava correndo vicino casa. Il dramma nella mattinata di oggi, sabato 25 aprile.

Secondo le prime informazioni, il 47enne sarebbe stato colpito da un malore mentre si stava allenando nei pressi della sua abitazione. Scattato l’allarme sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare, i soccorsi si sono rivelati inutili.

In via Isonzo sono giunte anche le pattuglie della Squadra volante; accertamenti sono in corso da parte della polizia.