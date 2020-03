Tentato furto in una tabaccheria, il titolare spara e ferisce uno dei ladri

Dopo aver sorpreso i ladri che tentavano il furto nella sua tabaccheria il titolare ha sparato per metterli in fuga colpendone uno, di striscio, rimasto ferito ad un piede. Tutto è accaduto nella serata di ieri, giovedì 19 marzo, a Nettuno e sull’episodio sono in corso le indagini da parte della polizia.

La segnalazione di quanto accaduto, come riporta RomaToday, è arrivata dal pronto soccorso dell’ospedale di Anzio per la presenza di una "persona ferita da colpo di arma da fuoco”. In base a quanto emerso con le prime indagini condotte dagli agenti, tutto è accaduto intorno alle 21 di ieri: ad entrare in azione tre persone che hanno tentato di mettere a segno il furto nel tabacchi di una stazione di servizio.

Proprio mentre erano intenti a forzare la serranda, nella convinzione che al momento non ci fosse nessuno, sono stati sorpresi dal titolare dell’attività che invece era ancora all’interno. L’uomo, spaventato, ha esploso un colpo di pistola mettendo in fuga i ladri. Uno di loro, rimasto ferito, ha poi fatto ricorso alle cure del pronto soccorso; in corso la ricerca dei due complici.

