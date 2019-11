Norbana chiusa per la frana, proseguono i lavori. La fine prevista prima di Natale

Iniziati lo scorso 12 novembre proseguono i lavori sulla strada provinciale Norbana. La principale arteria di accesso al paese di Norma è chiusa dal 30 ottobre dopo la frana e sono notevoli ancora i disagi per i residenti.

I lavori, spiega l’Amministrazione comunale in una nota, “per un importo di circa 250mila euro” sono stati affidati", sono stati affidati dalla Regione Lazio attraverso la procedura di ‘somma urgenza’ alla ditta Pellegrini consolidamenti”; nonostante le condizioni meteo avverse sono proseguiti fino alla giornata di sabato. A causa dell’incertezza relativa ai tempi di consegna di alcuni materiali, proseguono ancora dal Comune, però, non è, ad oggi, possibile stabilire una data certa per la chiusura dei lavori, solo indicativamente prevista intorno al 20 di dicembre.

Considerato il “perdurare dei lavori e la relativa chiusura della strada” l’Amministrazione ha espressamente chiesto alle autorità competenti, “fatte salve tutte le condizioni di sicurezza necessarie, di poter porre in essere tutti gli accorgimenti utili, necessari ed indispensabili tali da garantire una parziale riapertura della strada in alcune, specifiche, determinate e prestabilite fasce orarie, al fine di garantire un alleggerimento delle situazioni di disagio provocate dalla completa chiusura della strada provinciale Norbana".

Per quanto riguarda invece il tratto di strada ricadente nel comune di Cori è ipotizzabile che i lavori di rifacimento di tutto il tratto di stradale possano iniziare nei primi giorni del mese di dicembre.

“Ancora grazie per la pazienza, la collaborazione e la fiducia che la cittadinanza sta dimostrando - conclude il Comune di Norma -. Non appena ci saranno ulteriori sviluppi tutta la cittadinanza sarà tempestivamente informata”.