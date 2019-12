Norbana chiusa dopo la frana: terminati i lavori, la strada riapre al traffico

Dopo oltre un mese e mezzo dalla chiusura in seguito ad una frana il 30 ottobre scorso -, riapre la strada provinciale Norbana, la principale arteria di accesso al centro lepino. I lavori per la messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi, ha fatto sapere il Comune aggiornando ulteriormente sulla situazione, sono terminati.

La Provincia di Latina con ordinanza n. 31 del 18 dicembre ha ordinato la riapertura della strada a tutto il traffico veicolare a partire dalle 14 di oggi.

“Si precisa - hanno fatto sapere dal Comune - inoltre che sarà soppresso il servizio navetta a partire dalle ore 14:20. Le corse Cotral effettueranno il capolinea a Norma, Piazza Roma, già con la corsa Latina-Norma delle 13:45.

Ancora grazie per la pazienza, la collaborazione e la fiducia che la cittadinanza ha dimostrato” ha poi concluso l’Amministrazione.