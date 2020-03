Telefona ai carabinieri perché non può andare al supermercato, i militari gli portano la spesa a casa

Era impossibilitato ad uscire da casa a causa di un recente intervento di protesi al ginocchio. Così un cittadino di Norma ha pensato di telefonare ai carabinieri della stazione locale per chiedere assistenza perché non era in grado di provvedere alla spesa.

Per tutta risposta in pochissimo tempo i militari della stazione hanno annotato la lista dei generi alimentari di cui la persona necessitava e gli hanno recapitato la spesa a casa. L'uomo ha voluto poi ringraziarli per il gesto importante con una lettera scritta, arrvata anche alla stazione locale, dimostrando tutta la sua riconoscenza per quanto fatto.

