Norma, strada chiusa dopo la frana: dal 3 novembre navette a disposizione dei cittadini

Il Comune di Norma mette a disposizione da domani, lunedì 4 novembre, tre autobus che collegheranno il paese. Il provvedimento si è reso necessario dopo la frana che nei giorni scorsi si è verificata sulla strada Norbana, chiusa in attesa di ripristinare la sicurezza della viabilità.

A disposizione dei cittadini saranno dunque a diposizione tre autobus con partenza alle 6,30 da Piazza Roma, a Norma, e arrivo alla stazione ferroviaria (lato Sermoneta) dove ci saranno a disposizione le coincidenze del Cotral che termineranno la corsa nel capoluogo pontino. Per il ritorno sono previste due corse con partenza alle 14:20 e 14:40 dal lunedì al venerdì, partenza alle 14:20 il sabato. Gli autobus partiranno dalla stazione ferroviaria (area parcheggio lato Sermoneta) e arriveranno a Norma in Piazza Roma. Le navette non effettueranno fermate intermedie. All'arrivo delle corse pomeridiane con capolinea Norma Piazza Roma, la navetta provvederà ad effettuare le ultime due corse da Norma alla stazione.

L'amministrazione intende dunque garantire ai cittadini che siano sprovvisti di mezzi propri la possibilità di raggiungere più facilmente altri mezzi pubblici e agli studenti di arrivare a scuola. Tutte le corse Cotral, precisa il Comune, effettueranno il capolinea a Cori Valle, in via Roma.

Sempre nella giornata di domani, 4 novembre, si svolgerà al Comune di Norma un incontro con i dirigenti del Cotral per ottimizzare le tratte e il servizio di trasporto pubblico.