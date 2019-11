Provinciale Norbana ancora chiusa. Il sindaco: "Situazione difficile, serve aiuto di Regione e Provincia"

La strada provinciale Norbana continua a essere chiusa a causa delle sue condizioni dopo la frana del 30 ottobre e il sopralluogo che ne ha decretato la pericolosità.

L’amministrazione comunale da parte sua sottolinea di essersi impegnata con tutti gli enti gli Enti sovraordinati - Provincia e Regione - per risolvere il problema.

“Le verifiche effettuate all'indomani della frana – spiegano dal Comune – hanno fatto emergere una situazione complicata tale da richiedere un intervento economicamente importante, difficile da sostenere per il Comune, tanto da dover chiedere l'intervento diretto della Regione Lazio. I tempi dell'intervento saranno meglio definiti e dettagliati nei prossimi giorni”. Nel frattempo l’amministrazione ha pensato di assicurare un servizio di trasporto, agli studenti e ai lavoratori pendolari, garantendo in questo modo un diritto costituzionale.

“Il sottoscritto – spiega il sindaco Gianfranco Tessitori - e tutta la maggioranza a seguito dell’emergenza frana si è mobilitata per trovare delle soluzioni alternative per sopperire all'urgenza. Sono state prese delle decisioni, che possono essere anche non condivise, ma vi assicuro che tutto è stato fatto e tutto lo stiamo facendo, con assunzione di grandi responsabilità”. Per ora dunque la strada resta chiusa.