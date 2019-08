Lavori sulla rete idrica: senza acqua alcune zone di Norma mercoledì 7 agosto

Senza acqua alcune zone di Norma mercoledì 7 agosto per permettere i lavori sulla rete idrica.

Ad annunciarli la stessa Acqualatina che ha fatto sapere che “nell’ambito del progetto ‘Recupero Dispersioni Fisiche’ è previsto un intervento programmato per la connessione della nuova rete idrica di via Capo dell’Acqua sulla rete esistente".

I lavori si svolgeranno nella giornata di mercoledì 07 agosto, comportando un’interruzione idrica dalle 10 alle 15. Le zone interessate sono: via Capo dell’Acqua, via Colle Catilina e via Castagneto. “Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisto”.