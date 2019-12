Via Norbana, lavori in fase di ultimazione: il 18 dicembre si riapre

Tempi rispettati. I disagi per i cittadini di Norma, isolati dallo scorso 30 ottobre a causa di una frana sulla strada provinciale Norbana, stanno per finire. I lavori per la messa in sicurezza della strada sono infatti in fase di ultimazione. Ad annunciarlo, in una nota ufficiale, è l'amministrazione comunale. Salvo eventi eccezionali, la riapertura della Norbana è prevista per la giornata di domani, 18 dicembre.

La Regione Lazio ha infatti avviato, nelle prime settimane di novembre, gli interventi finanziati per un importo complessivo di circa 247mila euro, inviduando la ditta attraverso una procedura di somma urgenza per completare i lavori nel più breve tempo possibile.

"Ancora grazie per la pazienza, la collaborazione e la fiducia che la cittadinanza sta dimostrando - scrive il Comune di Norma in una nota - Non appena ci saranno ulteriori sviluppi la cittadinanza sarà tempestivamente informata".

