Strada Norbana chiusa, interventi più vicini: la Regione stanzia i fondi per la messa in sicurezza

La Regione ha stanziato le somme necessarie per procedere con i lavori di messa in sicurezza. Parliamo della strada Norbana, chiusa da diversi giorni a causa di una frana. La novità è stata annunciata dall'amministrazione comunale di Norma. Le somme della Regione saranno utilizzate per gli interventi di messa in sicurezza del tratto interessato dalla frana.

"La Regione - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - attraverso una procedura di somma urgenza ha già individuato la ditta e tempo permettendo i lavori possono iniziare già questa settimana. L’obiettivo, da parte dell’amministrazione, resta sempre lo stesso: fare bene i lavori di messa in sicurezza e soprattutto il più presto possibile. Ad oggi indicare tempi di riapertura è pressoché impossibile ma lo sforzo e le energie a questo punto sono tutte finalizzate a fare presto".

"Ancora grazie per la pazienza - si legge ancora nella nota- la collaborazione e la fiducia che la cittadinanza sta dimostrando". La situazione intanto sarà oggetto di un vertice convocato in Regione giovedì 14 novembre.