Vandali senza scrupoli a Norma: danneggiato il pulmino per il trasporto anziani

Vandali senza scrupoli a Norma dove è stato danneggiato il pulmino per il trasporto anziani. A segnalare, e condannare fermamente, l’episodio avvenuto nella notte è stato lo stesso sindaco del centro lepino Gianfranco Tessitori attraverso un post pubblicato anche sulla pagina ufficiale del Comune.

“Ancora una volta ci segnalano atti vandalici nei confronti di un bene pubblico, questa notte se la sono presa con un pulmino utile al trasporto anziani” scrive Tessitori.

“Anche per questo ennesimo, nonché vile gesto, sono state informate le autorità competenti e come già accaduto per altri episodi sta già indagando. Purtroppo l’adozione della videosorveglianza come si può constatare non è sufficiente. È necessario avere senso civico e maggior rispetto del bene pubblico (perché proprietà di tutti e pagata da tutti)”.