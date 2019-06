Settima "Notturna Olim Palus": strade chiuse in centro a Latina il 28 giugno

E’ in programma per venerdì 28 giugno dalle 21 la VII edizione della Notturna Olim Palus, la corsa di sera per il centro della città a Latina.

La manifestazione podistica, su idea della Polisportiva Olim Palus e con il patrocinio del Comune di Latina, è pensata anche per rappresentare un modo diverso per vivere il centro cittadino. Inserito nel circuito podistico Opes “In Corsa Libera”, l’Olim Palus è anche memorial “Roberto Lazzeri” cui è associato il trofeo il “Campione di Latina” riservato al primo uomo al traguardo e alla prima donna al traguardo residenti a Latina.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione sono state disposte delle modifiche alla circolazione stradale. Nei giorni scorsi dal dirigente della Polizia Locale Francesco Passaretti è stata emessa un’apposita ordinanza pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Latina (leggi qui l’ordinanza).

Il provvedimento dispone l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto gli autorizzati, dalle 19 alle 22 del 28 giugno, e comunque per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti partecipanti alla manifestazione nelle vie del percorso ed esclusivamente nei tratti interessati dalla manifestazione: piazza del Popolo; via Diaz; piazza della Libertà; via Costa; viale Umberto I; via Gramsci; corso della Repubblica; via Carlo Alberto; via Don Minzoni; via Malta; piazza della Libertà; via Don Morosini; via Mazzini; via G.B. Vico; via Adua; corso Matteotti; piazza del Popolo; corso della Repubblica; via Cesare Battisti; via E. Filiberto; piazza del Popolo; via Duca Del Mare; via IV Novembre; via Padre R. Giuliani; piazza San Marco; corso della Repubblica; piazza del Popolo.