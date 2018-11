Gomme invernali o catene a bordo: in vigore l’ordinanza, ecco le strade interessate

Obbligo di catene a bordo anche per alcune strade del Lazio a partire dal prossimo 15 novembre. E’ stato pubblicato da Astral e Strade dei Parchi l’elenco delle arterie regionali dove è previsto l’obbligo, fino al 15 aprile 2019, di catene a bordo o pneumatici invernali.

Come tutti gli anni l'obbligo scatta anche sulle autostrade A24 e A25. Per la A24 il tratto interessato è fra gli Svincoli di Tivoli e Teramo Est/allacciamento SS80, per la A25 fra lo Svincolo direzionale di Torano e lo Svincolo d’interconnessione con l'autostrada A14. I tratti interessati sono anche: la strada statale 4 via Salaria, da Antrodoco (km 97,000) al confine regionale con le Marche (km 144,958) in provincia di Rieti; o la strada statale 17 dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico, da Antrodoco (km 0,000 al confine regionale con l'Abruzzo (km 12,250) in provincia di Rieti.

L'elenco delle tratte Astral interessate dall'obbligo è riportato nell’ordinanza n. 1/2018. Nel periodo di vigenza dell'obbligo, infine, i ciclomotori e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio. Di seguito l'elenco di tutte le strade Astral che interessano anche tratti di Nettunense, Monti Lepini, strada regionale 637 di Frosinone e di Gaeta e non solo.