Due omicidi in carcere a Frosinone: Cestra rinviato a giudizio. Nel 2013 uccise un'anziana a San Felice

Sta scontando in carcere la condanna a 18 anni di reclusione per l'omicidio di Anna Vastola, avvenuto a San Felice Circeo durante una rapina, e ora è stato rinviato a giudizio per due omicidi avvenuti nel carcere di Frosinone. Daniele Cestra, 42 anni di Sabaudia, è accusato di aver strangolato due detenuti compagni di cella, Giuseppe Mari e Pietro Paolo Bassi, facendo poi credere che si fossero impiccati.

La vicenda risale a tre anni fa quando la Procura, a seguito del secondo decesso avvenuto con le stesse modalità del precedente, cominciò ad indagare. Il medico legale che effettuò l'autopsia sostenne, proprio per i segni che riportava la vittima sul collo, che si era trattato di strangolamento. A quel punto era stata chiesta la riesumazione della salma del primo detenuto ucciso.

Ieri, nel corso dell'udienza preliminare, l'uomo è stato rinviato a giudizio. E' stata negata una perizia medico legale sull'assassino e sulle vittime e il 42enne di Sabaudia comparirà davanti alla Corte d'Assise del tribunale di Frosinone il prossimo 16 dicembre.

