Ladro ucciso a via Palermo, i familiari si costituiscono parte civile

E’ stata depositata questa mattina la lista dei testimoni di parte civile nel processo per la morte di Domenico Bardi, il ladro ucciso a via Palermo il 15 ottobre 2017 dall’avvocato Francesco Palumbo che è chiamato a rispondere di omicidio volontario e di tentato omicidio per il ferimento dell’altro componente della banda, Salvatore Quindici.

Nel processo, che prenderà il via il 30 gennaio prossimo davanti alla Corte di Assise di Latina, i familiari della vittima si sono costituiti parte civile ed hanno citato come testi il dirigente della squadra Mobile che era incaricato degli accertamenti, il medico legale che aveva effettuato l’autopsia e anche Quindici che era presente quando Palumbo sparò contro Bardi uccidendolo.