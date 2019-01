Scauri, giovane investito e ucciso dopo un litigio: è omicidio. Un arresto

Un giovane è stato investito e ucciso nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 gennaio, a Scauri, frazione di Minturno. Un incidente su cui stanno facendo chiarezza in queste ore i carabinieri e che avrebbe messo in luce dei risvolti inquietanti.

L’investimento in via Antonio Sebastiani

I fatti sono avvenuti intorno alle 18.30. Un giovane di 27 anni è stato investito in via Antonio Sebastiani: un’auto andata fuori strada è salita completamente sul marciapiede, travolgendo il ragazzo per il quale non c’è stato niente da fare. L’investimento è avvenuto nei pressi della rivendita “Sottozero”.

I risvolti

Secondo quanto accertato dai carabinieri subito intervenuti sul posto, alla base dell’investimento ci sarebbe un precedente litigio. La vittima è un ragazzo di 27 anni originario di Minturno e titolare di un pub di Formia, Cristiano Campanale. I carabinieri hanno tratto in arresto Eduardo Di Caprio, 34enne di Minturno titolare proprio della rivendita “Sottozero”, già noto alle forze dell’ordine, che, da quanto riferiscono i carabinieti, in seguito alla lite con la propria auto ha investito il 27enne.

Proseguono intanto le indagini dei carabinieri.