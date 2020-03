Coronavirus, come cambia il trasporto pubblico nel Lazio: servizi al minimo e nuove regole

Garantire il diritto alla mobilità ma anche la salute di operatori e cittadini. La Regione Lazio ha emanato un'ordinanza, firmata dal vice presidente Daniele Leodori, dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato e dall'assessore alla Mobilità Mauro Alessandri. Il provvedimento prevede una radicale revisione e riprogrammazione del servizio di Trasporto pubblico locale del Lazio limitandolo al minimo essenziale e diverse modalità di erogazione del servizio stesso per garantire sicurezza. Le indicazioni riguardano anche il trasporto pubblico non di linea, Taxi e Ncc, ad eccezione della riduzione dell’orario di lavoro da 24 a 18 ore.

Saranno garantiti i servizi di trasporto pubblico locale per:

· servizi che soddisfano domanda di trasporto verso strutture o centri sanitari e verso gli ospedali;

· servizi necessari a garantire il pendolarismo lavorativo nelle fasce di punta;

· servizi necessari a consentire l’accesso a Roma Capitale e ai capoluoghi di provincia per la fruizione dei servizi istituzionali essenziali;

· servizi necessari a consentire l’accesso agli insediamenti produttivi per le attività economiche che continuano ad operare;

· servizi necessari a consentire il raggiungimento di esercizi autorizzati alla vendita di derrate alimentari e beni di prima necessità

· interconnessioni per garantire l'accessibilità a stazioni ferroviarie ed autostazioni.

Inoltre, per garantire il massimo della sicurezza per gli operatori del servizio e per ridurre al minimo gli spostamenti dei lavoratori, l’ordinanza prevede anche diverse modalità di erogazione del servizio, favorendo anche l’utilizzo di tutti i sistemi di lavoro agile disponibili, per garantire il livello sufficiente a erogare il servizio minimo essenziale. Per quanto concerne il personale in servizio presso le Aziende di trasporto pubblico locale è necessario:

adottare sistemi lavoro agile per tutti gli amministrativi, escluso unicamente il personale la cui attività impatta direttamente sulla continuità dell’esercizio di Tpl;

esaurire le ferie residue pregresse e favorire l’utilizzo di tutte le altre forme di congedi ordinari e straordinari;

effettuare rotazione del personale sui luoghi di lavoro;

il lavoro h24 deve essere ridotto al massimo a 18 ore;

sospendere i servizi di controlleria;

interrompere i servizi di trasporto pubblico, ivi inclusi i servizi di metropolitana, alle ore 21, da intendersi quale orario di partenza dell’ultima corsa, mantenendo invece inalterati gli orari di apertura attualmente previsti;

chiudere le sedi amministrative delle aziende nel fine settimana;

assicurare i soli i servizi minimi essenziali privilegiando l’integrazione tra le varie modalità, favorendo quella con minore possibilità di contatto tra persone e scegliendo, tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che permetta maggiore superficie disponibile per i viaggiatori e comunque almeno un metro di distanza tra i passeggeri.

provvedere, in base al punto precedente, alla riorganizzazione del servizio e del piano di rete di TPL, assicurando il servizio laddove si registra il maggior numero di utenti che utilizzano il mezzo pubblico per raggiungere il proprio posto di lavoro;

igienizzazione dei mezzi e dei depositi al fine di garantite al massimo le condizioni igieniche agli utenti e ai lavoratori del settore dei trasporti e ai comuni di provvedere al controllo di quanto sopra attraverso la polizia municipale;

effettuare la vendita dei biglietti solo in condizioni di assoluta sicurezza secondo le misure igienico sanitarie tese a garantire la distanza di 1 metro fra gli utenti;

posizionare dispositivi finalizzati a delimitare l’area dell’autista garantendo la distanza di 1 metro con gli utenti;

utilizzare, ove possibile, i veicoli o convogli con maggiore capacità;

consentire agli utenti l’accesso ai mezzi in servizio pubblico solo dalla porta posteriore;

evitare che la prima fila del mezzo sia occupata e limitare il numero degli utenti in salita sul mezzo in modo tale da garantire la distanza di un metro fra loro, in ragione della dimensione e del numero di posti disponibili.