Vaccini, ordinanza anche a Sermoneta: obbligo per i bambini da 0 a sei anni

Nuova ordinanza sui vaccini anche da parte del sindaco di Sermoneta. Dopo l'ordinanza del Comune di Latina, che nei giorni scorsi aveva stabilitol'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'ammissione a scuola dei bambini da 0 a 6 anni, anche il primo cittadino Claudio Damiano ha disposto che "nell'anno scolastico 2018-2019 nessun bambino al di sotto dei sei anno sia ammesso a frequentare i servizi educativi per l'infanzia e le scuole, incluse quelle private non paritarie, senza la preventiva verifica delle vaccinazioni obbligatorie presso l'anagrafe vaccinale della Regione Lazio".

“Il sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale - si legge nel testo dell'ordinanza - ha la responsabilità della tutela della salute pubblica dei propri cittadini, e pertanto è competente all’emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi, prescrittivi, cautelativi e repressivi comprese le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene, sanità e salvaguardia dell’ambiente nell’ambito del territorio comunale. Le scuole sono frequentate anche da bambini con immunodepressione di ogni tipo, pertanto, ammettere bambini non vaccinati nelle scuole espone i primi ad un elevato rischio per la loro salute”.

Nell'ordinanza viene ricordato anche che la Regione Lazio ha istituito l’anagrafe vaccinale attraverso la quale tutte le istituzioni scolastiche pubbliche e private e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia possono conoscere in tempo reale lo stato delle vaccinazioni di ogni bambino.

"Sui bambini più grandi che frequentano la scuola dell'obbligo - precisa il sindaco di Sermoneta - faremo un monitoraggio ed applicheremo le sanzioni per i bambini non vaccinati, come previsto dalla normativa".