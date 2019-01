Ordine degli avvocati, urne aperte in Tribunale per eleggere il nuovo Consiglio

Urne aperte dalle 9 di questa mattina, 22 gennaio, presso l’aula della Corte di Assise del Tribunale di Latina per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli avvocati della provincia di Latina.

I professionisti sono chiamati a eleggere i quindici componenti dell’organismo di rappresentanza tra i 29 candidati suddivisi in tre formazioni: Movimento Forense Latina, Insieme per il cambiamento, Avvocatura Unita e con qualcuno che corre singolarmente come Giuseppe Pannone.

Ciascun avvocato può esprimere al massimo dieci preferenze. Gli iscritti all’Ordine di Latina sono circa 1950 e rappresentano il secondo foro del Lazio dopo quello di Roma. Nella scorsa tornata elettorale, che si è tenuta a ottobre 2017, si erano recati a votare in 1300. Le urne saranno aperta anche domani mattina dalle 9 fino alle 13, poi inizierà lo spoglio delle schede.

