Coronavirus, salgono a sei i positivi ad Aprilia: controlli a tappeto su strade e negozi

Il bollettino della Asl ha segnalato 9 nuovi contagi, uno dei quali registrato ad Aprilia. Salgono quindi a sei in città i casi positivi, uno dei quali guarito e già rientrato a casa. Tutti gli altri sono in quarantena e monitorati in casa dalla Asl secondo i protocolli. In questi giorni ad Aprilia si sono dunque intensificati i controlli della polizia locale, per verificare lo scrupoloso rispetto delle direttive emanate dal Governo.

In una settimana sono stati oltre 100 i cittadini fermati per verificare che gli spostamenti fossero effettivamente dettati da situazioni di necessità. Di questi, 47 sono stati effettuati nella sola giornata di ieri, 16 marzo. Sono stat invece ben 462 i controlli effettuati presso gli esercizi commerciali cittadini. Numeri che si affiancano al lavoro condotto dalle forze dell’ordine.

Intanto, l’aamministrazione comunale fa sapere che sono arrivate le prime segnalazioni da parte dei negozianti di generi alimentari che hanno avviato o stanno avviando in questi giorni il servizio di consegna a domicilio. Anche i supermercati Carrefour del gruppo Ciccotti offriranno questa possibilità ai propri clienti. “Siamo lieti che diversi esercizi commerciali abbiano raccolto il nostro invito o si siano addirittura mossi in anticipo - commenta il sindaco Antonio Terra - raccomandiamo ovviamente ai cittadini di ricorrere a questa possibilità, limitatamente ai supermercati, se impossibilitati a spostarsi: il servizio è pensato per anziani soli e persone con disabilità. Al contempo, ci sembra opportuno ricordare a tutti di recarsi da soli presso supermercati e alimentari, magari acquistando il necessario per tutta la settimana in modo tale da evitare continui spostamenti e il conseguente formarsi di file fuori dai negozi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.