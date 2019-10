"Ottobre Rosa", al via il mese della prevenzione del tumore al seno. Ecco le strutture a cui rivolgersi

Parte in tutto il Lazio l'Ottobre Rosa, il mese della prevenzione sul tumore al seno. Una campagna con iniziative di prevenzione e informazione con un programma di iniziative e percorsi di prevenzione dedicati alle donne. I progressi nella ricerca hanno determinato negli anni una crescita continua delle percentuali di sopravvivenza, evidenziando in particolare l'importanza di una diagnosi precoce. Per questo motivo la sensibilizzazione rappresenta un aspetto fondamentale nel processo di cura.

“E’ importante inviare un appello a tutte le donne affinché si rivolgano con fiducia alla Rete senologica del Lazio - commenta l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato - Abbiamo una rete dei centri specializzati che risponde ai più elevati standard con professionisti molto qualificati ai quali si affianca un mondo del volontariato straordinario. L’obiettivo è quello di essere vicini alle donne e costruire una rete di accoglienza e supporto in un periodo molto difficile nella loro vita come quello della malattia”.

Aumentano in particolare gli screening alla mammella: lo scorso anno sono state effettuate 159.316 mammografie circa 5 mila in più rispetto all’anno precedente ed identificati 570 tumori maligni in donne asintomatiche. Sempre l’anno scorso solamente nel mese di ottobre anche grazie alla campagna di ‘Ottobre Rosa’ nel Lazio sono state effettuate 8.700 mammografie facendo registrare un lieve aumento rispetto all’anno precedente.

La Regione Lazio ha inoltre finanziato con 5 milioni di euro l’acquisto di 30 nuovi mammografi che andranno ad implementare e ammodernare la rete attualmente in dotazione e ha inoltre chiesto a tutte le Aziende sanitarie che fanno parte della rete oncologica di mettere a disposizione delle donne di età compresa fra i 45 e i 49 anni delle sedute di mamografie per la diagnosi precoce del tumore al seno. Questa fascia d’età è infatti esclusa dai percorsi gratuiti di screening che cominciano a partire dai 50 anni. Alla richiesta hanno aderito tutte le strutture contattate mettendo a disposizione 39 sedi mentre il numero di sedute, e di esami, è aumentato. Lo scorso anno sono state 393 le sedute dedicate alle donne per ottobre rosa, corrispondenti a 4.872 appuntamenti, quest’anno le sedute dedicate sono 492 che si traducono in 5.415 possibili esami.

Nel 2018 nel Lazio sono stati effettuati oltre 6 mila interventi chirurgici e di questi il 73% in centri senologici della Brest Unit regionale. In aumento anche la percentuale degli interventi chirurgici effettuati in strutture con alto volume di attività, ovvero più di 150 interventi l’anno, che raggiungono l’85% del totale (69% nel 2012).

Tutte le informazioni sui Centri senologici della rete regionale sono disponibili sulla App ‘Salutelazio’ nella quale è anche disponibile il servizio di geolocalizzazione dei centri sul territorio regionale.

Di seguito l’elenco delle 39 strutture aderenti: San Giovanni Calibita Fatebenefratelli Isola Tiberina - Ospedale San Giovanni Addolorata - Ospedale Cristo Re - Ospedale San Carlo di Nancy - Centro S. Anna - P.T. Nuovo Regina Margherita - Ospedale San Filippo Neri - Ospedale Santo Spirito - Ospedale Universitario S. Andrea - Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli – IDI - Policlinico Universitario Umberto I - IFO - Istituto Regina Elena - Policlinico Universitario Campus Biomedico - Ospedale M.G. Vannini Istituto Figlie di S.Camillo - Ospedale Sandro Pertini - Ospedale CTO Andrea Alesini - Policlinico Tor Vergata - Ospedale S. Giovanni Battista - Policlinico Portuense - Ospedale G.B. Grassi - Ospedale San Camillo-Forlanini - Ospedale San Paolo - Casa della Salute di Ladispoli - Ospedale San Padre Pio da Pietralcina - Ospedale San Giovanni Evangelista - Ospedale Leopoldo Parodi Delfino - Ospedale di Marino - Ospedale di Anzio - Ospedale dei Castelli - Ospedale di Montefiascone - Ospedale Belcolle – Viterbo - Ospedale di Civitacastellana - Poliambulatorio di Rieti - Casa della Salute di Magliano Sabina - Poliambulatorio Passo Corese - Ospedale S. Maria Goretti - Ospedale Santa Scolastica di Cassino - Ospedale F. Spaziani di Frosinone.