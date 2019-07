Barca affonda al largo di Palmarola: salvati due naufraghi. Equipaggio soccorso anche a Ponza

Due diportisti sono stati salvati nella notte dalla Guardia Costiera di Gaeta dopo che la loro imbarcazione è affondata al largo. Intorno all'una e trenta la stazione satellitare della Guardia Costiera ha ricevuto il segnale di soccorso lanciato dalla radioboa satellitare di emergenza del natante da parte di due diportisti francesi, partiti dal porto di Fiumicino e diretti verso l’isola d’Ischia.

La sala operativa della Guardia Costiera di Gaeta ha dunque inviato la motovedetta in servizio di ricerca e soccorso per cercare di individuare l'imbarcazione in difficoltà. I due diportisti in quel momento erano impegnati ad utilizzare le dotazioni di bordo per cercare di frenare l’ingresso dell’enorme quantità di acqua che, entrando dai motori, stava affondando il natante. Nonostante gli sforzi, i diportisti si sono visti costretti ad abbandonare la barca a motore di oltre 16 metri, e trovare rifugio a bordo della zattera di salvataggio.

Dopo un’attenta ricerca, anche con l’ausilio della strumentazione di bordo, la motovedetta della Guardia costiera di Gaeta è riuscita a localizzarli a circa 12 miglia in direzione Palmarola. L'imbarcazione era ormai semiaffondata e i due naufraghi sono stati tratti in salvo. I malcapitati, di 53 e 49 anni, sebbene in forte stato di agitazione, sono stati trasportati a bordo della motovedettai in banchina per essere poi affidati alle cure sanitarie dei medici del 118 allertato dalla Guardia Costiera.

Paura anche a Ponza dove questa mattina, 6 luglio, uno yacht che era in navigazione verso l'isola, verso punta Tramontano, ha preso fuoco. E' stata data la segnalazione alla Guardia Costiera e sul posto sono intervenuti i soccorsi per l'equipaggio, messo in salvo e affidato alle cure del poliambulatorio locale.

