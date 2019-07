Parco dei Monti Aurunci: parte la campagna antincendi boschivi 2019

Dieci unità operative, tre mezzi, dislocati in due sedi con servizi attivi di controllo del territorio. Entra nel vivo la campagna anticendi boschivi al Parco dei Monti Aurunci. Un servizio attivo in maniera permanente che è stato intensificato in questi giorni con l'attività di perlustrazione da parte dei Guardia Parco. L'attività è svolta in collaborazione con le associazioni di volontariato che operano nei vari territori del Parco e con la sala operativa dei vigili del fuoco, deputata a gestire eventuali emergenze.

"Il servizio viene svolto su tutto il territorio del Parco, con attenzione alle aree del litorale dove la vegetazione è tipicamente mediterranea e dove il rischio incendi è particolarmente alto - spiega il presidente del Parco Marco Delle Cese - In campo per prevenire incendi, eventuali emergenze ambientali e danni ci sono tutte le unità lavorative disponibili. Ringrazio i dipendenti che si stanno adoperando per la campagna Antincendio 2019 e il direttore Giorgio De Marchis per la capillare organizzazione".

Oltre all'impegno di uomini e mezzi c'è stato anche un investimento di tipo strutturale. "Prevenire gli incendi e preservare le nostre bellissime aree della catena degli Aurunci è fondamentale - ha aggiunto De Marchis - per questo è stato realizzato un invaso dove poter attingere acqua in caso d'incendi. La struttura si trova a Itri in un'area dell'entroterra, in punto strategico".