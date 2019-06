Passerelle al mare danneggiate dai vandali, sopralluogo del sindaco. Il punto sui lavori

In vista ormai dell’arrivo dell’estate e dopo l’azione dei vandali che hanno danneggiato due delle passerelle al mare, una delle quali anche data alle fiamme, il sindaco di Latina Damiano Coletta fa il punto sulla situazione sul litorale.

E lo fa attraverso un video che è stato postato sulla pagina Facebook ufficiale dell’Amministrazione del capoluogo pontino. Ieri il sopralluogo da parte del primo cittadino sul lungomare per verificare proprio “lo stato dei lavori di manutenzione” in particolare in riferimento alle passerelle. “Abbiamo già emesso un ordine di servizio per la sostituzione, ripareremo tutto - ha detto il primo cittadini -. Questa è la risposta in maniera resiliente agli incivili da cui la nostra comunità prende le distanze”.

“Continuiamo a lavorare per rendere la nostra Marina più bella e più vivibile” ha detto il sindaco facendo riferimento agli interventi complessivi che interessano il litorale, come l’ordinanze su cui si sta lavorando per il plastic free e la disposizione per lo smoke free, la bau beach, il car sharing elettrico e il servizio navetta da Capoportiere a Rio Martino.