Decine di telefonate, messaggi e poi minacce alla ex: 40enne a giudizio per stalking

Un 40enne di Aprilia è stato rinviato a giudizio con l’accusa di stalking nei confronti della ex compagna. L’uomo non aveva accettato la fine del rapporto con la donna ed aveva iniziato a mettere in atto una serie di atti persecutori: insulti, minacce e in una occasione l’avrebbe anche presa per il collo oltre ad una lunga serie di telefonate e messaggi: in un solo giorno, come risulta dagli atti, l’avrebbe chiamata sul cellulare oltre 60 volte e avrebbe inviato una ventina di messaggi per chiederle di tornare con lui.

L’imputato oltre ad averla seguita un giorno fino a Roma avrebbe anche chiamato il nuovo compagno di lei fino a quando la vittima non ha deciso di denunciarlo. I fatti oggetto del procedimento risalgono al marzo del 2019.

Questa mattina il 40enne è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare Giorgia Castriota che a conclusione della camera di consiglio lo ha rinviato a giudizio con l’accusa di stalking Il processo inizierà l’11 marzo prossimo davanti al giudice monocratico Valentini.