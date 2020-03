Blitz dei carabinieri a Pomezia: in un casolare trovati 37 chili di marijauna e 15 piante

Ingente sequestro di droga da parte dei carabinieri a Pomezia dove sono state arrestate tre persone per il reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’operazione è scattata a Torvajanica ed è stata condotta dai militari della locale stazione che notando strani movimenti nei pressi di un casolare di campagna hanno deciso di intervenire.

All’interno dell’area sono state sorprese tre persone; a seguito di un’accurata perquisizione, i carabinieri hanno poi rinvenuto oltre 37 chili di marijuana, suddivisa in vari contenitori, parte della quale in corso di essiccazione e 15 piante di marijuana di altezza compresa tra i 10 ed i 20 centimetri.

Trovati e sequestrati anche bilancini di precisione, ventilatori e lampade UV utilizzati per la coltivazione, un macchinario per il “sottovuoto”, nonché materiale per il taglio ed il confezionamento della sostanza stupefacente.