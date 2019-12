Operazione "oro rosso": il bilancio dei controlli della polizia ferroviaria contro i furti di rame

Nuovi controlli e nuovi blitz della polizia ferroviaria del compartimento della polizia ferroviaria del Lazio contro i furti di rame. Sono stati 95 gli operatori impiegati, 396 le persone identificate, 12 i controlli effettuati a depositi di materiale ferroso, 15 le pattuglie dislocate lungo le tratte ferroviarie nelle zone più sensibili. E' il bilancio dell'operazione "oro rosso".

L'attività preventiva, disposta periodicamente su scala nazionale, consente di scongiurare i furti di rame, il pregiato materiale utilizzato in ambito ferroviario per alimentare la circolazione dei treni. Nell'ambito dei controlli nelle stazioni e sui treni sono state elevate due sanzioni amministrative per un importo totale di 516 euro.