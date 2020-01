Il 2019 della Polizia Ferroviaria del Lazio: 207 arresti. Brillante operazione a Latina

Sono 207 le persone arrestate, 756 quelle denunciate, 794 le contravvenzioni elevate, per un totale di 216.520 persone identificate: sono questi alcuni dei numeri dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio nel corso del 2019. Attività, di prevenzione e contrasto dei reati, che è stata rivolta in particolare modo a quelli di carattere "predatorio" quali rapine, borseggi, furti, scippi.

L'azione di contrasto al fenomeno dell'abusivismo, è stata realizzata attraverso 148 servizi di controllo straordinario del territorio ed ha consentito di individuare e sanzionare i soggetti sorpresi ad esercitare attività commerciali senza le previste autorizzazioni nonché quegli utenti che, anche imprudentemente, contravvengono alle norme che regolano il trasporto ferroviario. Il contrasto ai furti di rame è stato realizzato attraverso 140 controlli ai centri di raccolta e recupero dei metalli e 2527 servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie. Il dispositivo, integrato da mirate attività di polizia giudiziaria, ha permesso l'arresto di 2 persone e la denuncia in stato di libertà di 8 soggetti.

Brillante operazione a Latina

Non di minore rilevanza è stata l'attività connessa ai numerosi servizi di ordine pubblico che hanno interessato le aree di stazione; sono stati 537 i servizi predisposti in occasione di eventi e/o manifestazioni che hanno visto numerose persone utilizzare il trasporto ferroviario per i loro spostamenti. Per quanto concerne le attività di Polizia Giudiziaria è da annoverare, tra le più importanti compiute nel corso del 2019, quella condotta dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento per il Lazio con la collaborazione della Squadra Mobile della Questura di Latina che ha portato all’arresto di 7 cittadini rumeni, una donna e 6 uomini residenti nella zona di Latina in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti.

I soccorsi

Oltre alle attività di prevenzione e repressione dei reati, la Polizia Ferroviaria, come tutta la Polizia di Stato, opera anche a tutela delle persone in difficoltà; in particolare, nel corso dell'anno 2019, sono stati rintracciati 154 minori, poi riaffidati alle cure delle proprie famiglie o ai Centri di accoglienza. Si ricorda, anche il salvataggio da intenti suicidi di una persona segnalata alla Polizia Ferroviaria di Formia presso la stazione di Fondi: immediatamente intervenuti gli agenti sono riusciti a farla desistere dal compiere l'estremo gesto.

Le iniziative

Nel più ampio quadro della sicurezza e della educazione alla legalità, particolarmente rivolta ai giovani, sono continuate le iniziative tese ad accrescere la cultura della sicurezza in ambito ferroviario. Tra queste è proseguita l'iniziativa denominata "Train to be cool", attraverso la quale, con l'impiego di operatori specificatamente formati per dialogare con gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori, sono stati realizzati incontri formativi presso le scuole esponendo ai ragazzi, con l'ausilio di interessanti audiovisivi, i comportamenti pericolosi per la propria ed altrui incolumità personale nel contesto ferroviario. In tale ambito, nel corso del 2019 il personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio ha incontrato complessivamente 7.553 alunni, che hanno interagito con elevato interesse, raggiunti attraverso 57 visite ad istituti scolastici di tutte le province del Lazio.